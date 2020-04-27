羅志祥周揚青分手│小豬愷樂相繼公開道歉　周揚青微博透露動向

小豬羅志祥同拍拖九年女友周揚青分手，被女方發微博長文踢爆渣男一面，私生活極其淫亂並與旗下藝人有不正當關係，小豬同愷樂（蝴蝶姐姐）先後發文公開向周揚青道歉。外界高度關注周揚青下一步行動，佢嘅微博分身帳號連日來都有發文，字裡行間似乎有所決定。

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羅志祥兩度發文道歉後無再發聲，暫時應該仍在內地隔離中。（IG：@showlo）

外界相當關注周揚青下一步動向。（IG：@gracechowwwww）

周揚青喺愷樂公開道歉之後第二日，以分身帳號同粉絲講「早安」，呢個係佢一直以來嘅習慣，不過早安後面加上一個「End」符號，被外界解讀為周揚青想事件告一段落。喺小豬同愷樂相繼道歉後，周揚青都無再追擊，分身微博出咗兩個貼文，都係關於佢嘅網上生意，同埋叫大家幫手檢舉假冒帳戶，睇嚟佢希望生活重回正軌不再糾纏。

周揚青分身微博一直有每朝同粉絲打招呼嘅習慣，２６號早上早安後面嘅END符號，似乎意有所指。（微博：用户6520030499）

愷樂道歉後，周揚青微博已無再糾纏偷食事件。（微博：用户6520030499）