台媒傳《娛樂百分百》多年前已想踢走愷樂　八大電視官方回應闢謠

由於4月23日周揚青在微博上發長文力數前男友羅志祥（小豬）多宗「渣男劣行」，當中包括與「旗下女藝人有不正當關係」，導致唯小豬旗下唯一女藝人愷樂也牽連在內。25日，愷樂在個人IG亦已發文向周揚青道歉，間接承認自己是小三。而由小豬跟愷樂合作主持的《娛樂百分百》一向非常受歡迎，可是事件發生之後，網民發要一起抵制《娛百》，近日更有台灣傳媒爆料指《娛百》早在幾年前已經想把愷樂的主持人位置換掉，想借今次機會付諸實行。

愷樂基本上在每集《娛百》都會出現。（YouTube截圖）

其實日前《娛百》已經就「豬蝶醜聞」作出回應，稱本周二錄製的節目已把原定的愷樂主持改為由黃偉晉、陳零九和邱鋒澤，並表示節目之前已經因應疫情關係錄製了不少存檔，足夠播放至5月下旬，但豬蝶的去留暫時未有定案。不過，就「幾年前已想換掉愷樂」的傳聞，八大電視台也回覆了傳媒，稱八大長年與小豬愷樂合作愉快：「也肯定他們倆工作上的表現，對於無中生有的爆料內容，以後將不再回應 .」並強調節目未來會正常錄影與播出。

在事情發生之前，愷樂的人氣很高：

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