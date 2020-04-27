羅志祥愷樂十指緊扣片段翻熱　異口同聲高呼「仇人」名字

4月23日周揚青在微博上發長文力數前男友羅志祥（小豬）多宗「渣男劣行」，當中包括與「旗下女藝人有不正當關係」，導致唯小豬旗下唯一女藝人愷樂也牽連在內。25日，愷樂在個人IG亦已發文向周揚青道歉，間接承認自己是小三。之後更傳出二人多年合作主持的《娛樂百分百》有換主持人的打算，不過八大電視台也隨即公開闢謠，「肯定他們倆工作上的表現。」不過由於小豬跟愷樂在近日成為了熱搜字眼，二人相關的資訊，無論新舊，在各大搜尋網站或影片平台都成為熱門，最近，2016年9月19號《娛樂百分百》的單元「明星好麻吉」被翻熱，原因是小豬和愷樂穿情侶裝，還在節目中十指緊扣。

節目中的其中一個環節是要檢查小豬和愷樂的默契，還需要二人十指緊扣去增強「心電感應」。拖手期間，二人需要回答15題題目，並在聽到題目後立即高呼出答案。其中一題是「女朋友」，小豬立刻說「沒有」，可是愷樂卻完全說不出任何東西。如果以時間來推算，大概4年前，小豬當時已經和周揚青拍拖，並已於2015年公開。雖然小豬與愷樂只有6題是答同一個答案，看起來不太有默契，但二人在聽到「仇人」時，卻立即異口同聲說出同一個名字，可惜被節目禁聲了，而網民推斷，他們兩個口中所說的那個人就是黃鴻升。

在小豬和周揚青公開戀情之前，小豬與愷樂的關係已經很好，連內行人也誤會二人是情侶關係：

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