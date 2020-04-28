朱智賢黎振燁｜謝東閔疑「帶帽」立即被同情　網民： 飛咗佢啦！

朱智賢昨日（27日）被傳媒拍得與黎振燁在屯門山路上車廂單獨私會食蛋糕，兩人慌張表示只有朋友關係，而且急急腳走人。

事後朱智賢封鎖IG留言功能，更有消息指今日下午將會舉行記者會交代事件，而黎振燁的圈外老婆被指已懷孕八個月，若事件屬實認真慘情！另外，朱智賢的緋聞男友謝東閔亦背上疑似「被綠帽」的頭銜，立即有網民在他的IG留言表示同情。

朱智賢黎振燁疑似偷食。（資料圖片／螢幕截圖）

事後朱智賢封鎖IG留言功能，更有消息指今日下午將會舉行記者會交代事件，而黎振燁的圈外老婆被指已懷孕八個月，若事件屬實認真慘情！另外，朱智賢的緋聞男友謝東閔亦背上疑似「被綠帽」的頭銜，立即有網民在他的IG留言表示同情。

朱智賢黎振燁｜一文睇清女方入行7年性感上位 被喻為無死角女神

傳朱智賢背謝東閔與人夫黎振燁車廂纏綿 女方指是好朋友

謝東閔突成悲情人物。（IG@謝東閔）

有網民在謝東閔最新的一個post上留言指：「你女友偷食人夫 飛左佢啦！」、Take care Brian唔好為Ashley傷心，佢唔值得你為佢傷心」、「加油」等等，看來網民都十分同情謝東閔。

網民叫謝東閔與朱智賢分手。（IG@謝東閔）

朱智賢今次大鑊！（ig@朱智賢）