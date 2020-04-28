楊斯雅老公陳光耀前妻提供證據指有人講大話　楊斯雅將會法律追究

現已轉投KOL界兼開舖賣性玩具的前港姐楊斯雅（Cindy），早前被指搶人老公，她的另一半陳光耀 (Samuel) 已有一個正印老婆J小姐，J小姐指陳光耀背著她偷食楊詩雅兼結婚生子。不過Cindy與Samuel就異口同聲否認有關指控，強調2012年已與J小姐辦理離婚手續，只是當年律師忘記將有關文件遞上法庭，且沒有跟J小姐生小朋友，Cindy更指J小姐提供的結婚證書，上面寫了結婚日子為2017年，可以係P圖來的。

楊斯雅被指搶人老公。(ig@cindyyeung)

然而J小姐就對傳媒直斥兩人講大話，澄清她與Samuel的結婚證書絕非P圖，而且偽造虛假文件是刑事罪行，這樣說她隨時會令她惹官非，也影響到她的聲譽，揚言Cindy如果有證據大可訴諸於法律，而並非口講無憑。J小姐更拿出女兒由澳門特別行政區民事登記局發出的「出生登記之敍述證明」正本，父親一欄是陳宇翔，即Samuel的原名，而女兒亦是姓陳。她不明為何過Samuel連女兒都不認，又表示可以去驗DNA證明。J小姐表示去年10月由她提出離婚，一直分居至今，日前已正式簽紙離婚。另外，Cindy昨晚就於她的IG出post表示會對失實報道採取法律行動追究。

陳光耀被前妻力證有個女兒。(陳光耀微博)

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