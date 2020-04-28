【DD52】AKB48小分隊港女成員入圍台灣選透節目　19歲搵定出路？

19歲嘅劉曉晴以AKB48 Team TP身份，報名參加DD52。

日本人氣偶像組合AKB48多年來在各地累積了不少姊妹組合：JKT48、SNH48及以台北為基地嘅TPE48。2018年公開招募時有唔少香港粉絲參加徵選，不過最終只得冼迪琦、陳嘉希和劉曉晴入圍以及成功出道。現為Sakura組長嘅劉曉晴，早前與另外兩位隊友柏靈、小山美玲成功入圍台灣女團選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》（DD52)，節目同韓國、內地選秀模式差不多，將104位女生分成四組，進行淘汰賽，最後每隊留下8人，組成女團出道。



隨著二期生招募，身為AKB48 Team TP一期生嘅劉曉晴係時候諗定出路。（koharu_akb48teamtp@IG圖片)

TPE48在2018年初正式成立，但在同年6月爆出員工無糧出、公司高層偏袒某些特定成員等負面新聞，官網其後更突然關閉。其後TPE48改名為「AKB48 Team TP」。AKB48 Team TP於台灣有一定知名度，亦有不少廣告代言，去年更推出首張單曲。去年AKB48 Team TP已完成二期生招募活動，換言之，一期生畢業不是夢。劉曉晴喺呢個時候去參加《DD52》，可能都係想搵定後路。