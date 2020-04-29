黎振燁背妻偷食形象插水　盤點5位自毀前程男星

TVB藝人黎振燁日前被爆背妻偷食，搭上謝東閔緋聞女友朱智賢。（IG/ @ashley_ellabel）

TVB藝人黎振燁日前被爆背妻偷食，搭上謝東閔緋聞女友朱智賢（Ashley），兩人被影到於車廂內單獨私會食蛋糕，及後慌張表示只是朋友關係，而且急急腳走人，事後二人更火速將IG設為私人賬戶。

事件愈揭愈多，有傳黎振燁3月搭上朱智賢後，便狠心向結婚多年的老婆提出離婚，老婆到醫院產檢，丈夫亦未有同行。最離譜的是，在黎太與親友到廣華醫院覆診時，黎振燁則在幽會朱智賢。一夜間，黎振燁被冠上「渣男」封號，好男人形象盡毀。其實圈中亦有不少男星自毀前程，而家逐一同大家重溫。

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崔建邦

現年40歲的崔建邦被封為「媾女王」，全因他非常精彩的感情生活。2005年，崔建邦與唐詩詠因主持《K-100》而撻着，外界早已認定他們是一對。但男方不時背着女友夜蒲，二人拍拖4年卻三度離合。最轟動的可算是2009年，崔建邦涉嫌虐打𡃁模「中巴」鄺慧敏，他們由情侶演變成敵人，之後更多次傳出與唐詩詠翻撻。不過，隨著Amigo在2010年嫌涉醉駕被停牌後，他的女伴亦紛紛和他劃清界線，崔建邦亦因種種負面新聞而人氣大跌。

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魏俊浩

在《On Call 36小時》飾演馬國明細佬的「張一康」魏焌皓，當年憑着陽光男孩形象，以及健碩的身形，唔單只令觀眾留下深刻印象，更備受公司力捧。及後，他在拍攝《使徒行者2》時，疑強吻麥明詩而被TVB炒魷魚。有消息指男方曾力追女方，但麥明詩表現抗拒，二人收工後單獨相處時，魏焌皓強吻麥明詩。事後女方向高層投訴，魏焌皓就被「照肺」兼雪藏，最終導致不獲續約。

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羅鈞滿

羅鈞滿入行多年一直被負面新聞纏身，2015年被指背着主播女友張文采偷食空姐，亦因在韓國疑醉酒生事，更因「偷拍」罪名被扣留，返港後又接二連三因醉駕被停牌，令形象跌至谷底，樂小姐更公開表示很失望，最後他與TVB提前解約，北上發展。

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李潤庭

前《東張西望》主持李潤庭三年前被揭瞞着空姐老婆偷食人妻，趁太太出國工作時，不只一次與小三當街激吻，更公然帶對方回家。事後聲淚俱下誓言要箍煲，更公開鞠躬求原諒，結果再次斷正，最終被無綫踢走。