朱智賢偷食黎振燁令形象插水直入雪櫃　曾哭求男友謝東閔幫口

前港姐朱智賢（Ashley）前日（27日）突然被爆出，背住男友謝東閔 (Brian) 偷食已婚人夫黎振燁 (Jackson)，兩人被傳媒影到在屯門山路上於車廂中單獨私會食蛋糕，當時他們慌張表示只有朋友關係且急急腳走人。有指Jackson的圈外老婆現已懷孕八個月，而Ashley的男友Brian則疑似「被綠帽」，今次的偷食事件惹來網民熱烈的討論，Ashley與Jackson更將他們的IG設為私人帳號。有消息指兩人是因為拍無綫新劇《食腦喪B》飾演情侶而撻着。

Ashley疑偷食人夫。(IG@ashley_ellabel)

Ashley與Jackson這對偷食男女形象瞬間插水，事業亦自然受巨大到影響。據悉，無綫見事態嚴重，已決定暫停兩人所有工作，將兩人直接送入雪櫃。有指Ashley拍完新劇《踩過界Ⅱ》的戲份後，再無任何新的工作安排。而Jackson原本正備受公司力捧，除了剛拍完與Ashley合演情侶的新劇《食腦喪B》之外，還將與丁子朗合作一部以拳擊為題材的劇集，但現已被Out。兩人的演藝事業隨時凍過水，分分鐘前途盡毀。

人夫黎振燁。(資料圖片)

Ashley在今次偷食事件後，這兩天一直躲在家中不敢外出，與外界斷絕聯絡，就連公司召她回去了解亦遭她推卻了，她唯一肯接觸的就是男友Brian。據悉Ashley曾哭求Brian原諒，並希望對方可以幫忙夾計編故事來為她解畫，想藉此挽回形象，但卻遭到男友拒絕，嬲爆兼心情低落的Brian更決心要跟她分手。有指已決意要分手的Brian一度因為念舊情，以及Ashley的苦苦哀求而心軟，但他的朋友與粉絲均替他感到不值而勸他分手，加上無綫下令所有當事人要全部封口，故Brian亦幫不上忙，令Ashley一心想力挽形象的計劃告吹。另外，跟Ashley拍檔主持《東張西望》的潘梓鋒就透露原本這個星期的《東張西望》是與Ashley一起主持，但知道Ashley將休息一段少時間，言下之意即Ashley連《東張》的主持工作亦遭到煞停。至於Jackson的「好老公」形象亦一朝喪，有傳他甚至有意和即將生B的老婆離婚。

疑被Ashley派綠帽的謝東閔。(ig@brian_tsetse)

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