周揚青閨密爆羅志祥像狗一樣求放過　當事人即發文回應

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女，當中包括與旗下女藝人有長期不正當男女關係，私生活極其淫亂，完全顛覆了她的三觀。而小豬旗下女藝人就只有「蝴蝶姐姐」簡愷樂一位，Grace明顯所指的就是她。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男，其淫亂史亦被愈爆愈多。即使小豬和愷樂都先後於他們的IG，公開向Grace道歉，但事件並未因此而平息。

周揚青與羅志祥9年情斷。(ig@gracechowwwww)

網上有不少被稱為Grace的閨密陸續爆料，有指她的其中一位閨密今日就爆料表示小豬為了求饒，竟然像狗一樣似的向Grace求情，乞求Grace不要再爆料了，不想自己的秘密繼續被公開。小豬甚至搬出他的母親來做擋箭牌，以自己的母親現時病重為理由，求Grace收手，所以Grace才肯放過他。而Grace今日中午就於微博出post發文，表示：「關於這件事我不想再說任何，我也沒有這樣的閨密。」否認了網傳她閨密爆料的事。

周揚青澄清：我也沒有這樣的閨密。(ig@gracechowwwww)

點擊下圖逐格睇Grace嘅靚相：

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