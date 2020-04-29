朱智賢密會黎振燁時食咩蛋糕？　其中一款要四日前預訂

被爆同人夫黎振燁密會後，有傳朱智賢已直遭雪藏。

朱智賢被爆與人夫黎振燁去到屯門荒山野嶺，在車廂幽會兼一齊食蛋糕。朱智賢生日係6月，而黎振燁生日就係3月頭，到底為咩事慶祝，同埋點解要一人一cake呢？相信只有兩位當事人先知，之不過，到底呢兩個cake有咩咁吸引，搞到一男一女要特地去到荒山野嶺進食呢？

網上訂購嘅濃郁黑朱古力蛋糕，需要四個工作天。(網上圖片)

有網民搵出黎振燁由後座返回駕駛座時，緊張拎住嘅蛋糕，係出自龍島Lucullus嘅濃郁黑朱古力蛋糕,以杏仁海棉蛋糕，加上榛子朱古力脆目，面層係72%濃郁幼滑黑朱古力mousse，唔怪之黎振燁死都唔肯放手啦。另外，如果喺網上訂購時，顧客除可免費獲Happy Birthday”朱古力牌外，並可選擇自訂句子。最後，網站亦顯示訂蛋糕的話，最少要4個工作天，即係話，以同事相稱嘅黎振燁同朱智賢，對於呢個食蛋糕之行，早有準備。

被朱智賢放置喺身旁嘅心形蛋糕，出自東海堂。(網上圖片)

至於另一款cake，就係出自東海堂「莓．花語」cake little系列，心形蛋糕上放有士多啤梨和粉紅玫瑰，用嚟打卡呃like一流。

同朱智賢食蛋糕當日，黎振燁老婆被影到獨自去做產檢。