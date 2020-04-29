朱智賢被爆密會黎振燁　好友胡鴻鈞：我信佢可以克服到、加油

胡鴻鈞（Hubert）今日現身將軍澳電視城出席劇集《降魔的2.0》宣傳活動，Hubert乘搭的士出場，非常有霸氣。有別於第一輯，Hubert不再是「石敢當」，而是飾演馬國明死去的兒時好友「豪仔」：「會交代返離開咗人世到人間發生咗咩事，同馬明，心姐（謝雪心）有啲咩故事呢，係非常精彩。」

胡鴻鈞今日現身將軍澳電視城出席劇集《降魔的2.0》宣傳活動。（葉志明攝）

《降魔的2.0》的主題曲和插曲都是由Hubert主唱，而插曲更親自作曲，他特別感謝監信任：「好有意義，插曲係拍攝《降魔的》時間創作，將當下心情寫低，冇諗過一年之後嘅而家可以成為插曲。（有冇信心好似第一輯主題曲《到此一遊》唱到街知巷聞？）冇諗成績，《到此一遊》咁好成績我係受寵若驚，希望今次嘅主題曲唔會失禮。」

《降魔的2.0》的主題曲和插曲都是由Hubert主唱。（葉志明攝）

2020年，Hubert在歌曲的產量上會大大提升，他透露有很多作品製作中或錄製完成，至於唱劇集歌或非劇集歌Hubert同樣鍾意，最緊要觀眾喜歡：「非劇歌參與度會大啲，可以將自己個人感受、經歷投入，兩者係serve唔同purpose，係我唱就得，最緊要大家鍾意。」

《降魔的2.0》一眾演員出席第一次宣傳活動。(葉志明攝)

最近朱智賢被爆出密會有婦之夫黎振燁，曾同朱智賢拍劇的Hubert相信她能克服今次事情：「我認識嘅佢係非常開朗、非常專業嘅女仔，我對佢有信心可以克服到，朱智賢，加油！遇到呢啲新聞都需要自己一個思考、面對，都冇特別打擾佢。（咁謝東閔呢）我同Brian嘅溝通都係工作比較多，好少八卦對方私生活，冇特別因呢件事搵佢，要畀返啲空間佢哋，係基本嘅專重。作為朋友會為佢哋默默打氣。」

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