傳以母親病重向周揚青求饒　羅志祥：請不要再攻擊我媽媽

同羅志祥拍拖時，周揚青與羅媽媽關係十分要好，但二人分手後，有指羅媽媽非常不滿周揚青發交爆料嘅舉動。（微博圖片)

羅志祥自從被舊愛發文揭發出軌、男女關係混亂、與兄弟們常舉行「多人運動」後，花生沒完沒了。而昨晚一名自稱周揚青嘅閨蜜稱羅志祥以媽媽生重病為由，向周揚青求饒。但隨即被周揚青發文反駁，並表示：「關於這件事我不想再說任何，我也沒有這樣的閨密。」另外，亦有傳羅志祥媽媽對周揚青行徑相當不滿，認為女方想毀掉自己的兒子，直呼「感情的事不應該公開」。

完成14日隔離嘅羅志祥，發文表示媽媽身體好健康，又叫大家唔好再攻擊媽媽。

而連日來行蹤成謎嘅羅志祥，有傳佢為內地節目《創造營2020》而喺深圳接受14日隔離，而今日（29日）正係佢結束隔離嘅日子，羅志祥在下午時，發文表示：「不好意思，我還是想要澄清一下，我媽媽身體很好很健康，沒有重病，還有之前我媽媽根本沒有接受過任何媒體的訪問，也沒有發過任何言，請不要再攻擊我媽媽了，謝謝大家。」

羅志祥行蹤成謎，有傳佢完成隔離後，將繼續留在內地，亦有傳佢將去國外散心。

小豬15年前遭遇父親病逝，接著便跟媽媽相依為命，相當孝順的他無論工作多忙，一定都會抽空致電媽媽，有時候撒嬌的語氣還會讓旁人誤會是跟女友講電話。另外，他曾為了讓媽媽可以安置流浪動物，砸3500萬在新北萬里打造流浪動物之家，盡力讓媽媽開心。