朱智賢黎振燁│謝東閔認掛住工作疏忽女友有責任　到底佢有幾忙？

33歲無綫（TVB）小花朱智賢前日（27/4）被爆搭上34歲有婦之夫、2016年港男冠軍黎振燁，引起軒然大波！女主角朱智賢今日便在男友謝東閔陪同下，在將軍澳電視廣播城會見傳媒，神情頹爆的她更一度哽咽、流淚兼6度講「對唔住」道歉：「我想同呢件事受傷害嘅人講聲對唔住，真心對唔住！」而謝東閔亦有發言，指自己會陪伴女友走過這一關：「可能佢一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢！」令收看直播的觀眾不期然心諗，「其實謝東閔有幾忙？」

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雖然不少人覺得謝東閔家底豐厚，家族開沐足店、髮型屋，又揸百萬名車開工，入娛樂圈只是「兩手Fing Fing」過日辰兼賺錢買花戴，但事實上他近一兩年比初入行忙碌得多。他2010年參加《超級巨聲2》入行後，一直在劇集中擔任四、五線角色到2017年《全職沒女》才「升呢」飾演戲份較重的角色，與同劇的王卓淇有感情線，及後星運更是愈來愈好。2019年正式成為星夢歌手後，便先後為《倚天屠龍記》、《慶餘年》兩套外購劇獻唱主題曲，最近更在TVB新劇《香港愛情故事》擔任男主角，與王敏奕有大量激情戲。除此之外，他在早前播畢的《娛樂大家》和《娛樂大家10點半》中擔任「娛樂家族成員」，幾乎每集都亮相，其實都真係幾忙。

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