劉亦菲自拍照宋承憲突然俾like　網友狂鬧男方做作

因受到疫情（新型冠狀病毒COVID-19）的影響，不少明星的工作都暫時停擺，就好似「神仙姐姐」劉亦菲這一段時間都留家休息，在休息期間她不時上貼最新動態同粉絲互動，近日就同大家分享做瑜伽的心得，沒想到引來前男友宋承憲的關注，在她的微博點讚，隨即登上微博熱搜榜超過100萬人討論。

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宋承憲同劉亦菲的戀情，曾一度被看好。（視覺中國）

劉亦菲上貼了一張靚靚自拍照，臉色看起來非常紅潤，想必運動量非常大，她就在微博寫道：「最近有點閒，各種濾鏡都試了。網課瑜伽感覺很不錯，時間不長，每天可以練對腰疼頸椎都有好處，可以試試。」只是普通一則貼文就獲得超過40萬人點讚，其中一人就是前男友宋承憲。

自2018年宋承憲同劉亦菲分手之後，二人幾乎是零公開互動，事隔兩年後男方竟然主動點讚女方微博，這個行為非常不可思議，當然有網友就猜測會不會手滑按錯呢？另外，網友認為宋承憲這個舉動太不應該，既然分手了就沒有必要出現在前任面前，更何況雙方都是公眾人物，一定會帶來不便，但有網友就不認同，則認為他們是和平分手，普通朋友私下點讚非常平常，叫大家不要過度解讀。

宋承憲被發現點讚前女友的微博。（八哥微博圖片）

事實上，二人因為在2015年合拍電影《第三種愛情》而戲假情真，之後雙方大方認為，二人又不時齊齊以情侶檔出席活動，又高調在社交網站晒愛，外界都睇好這段異國戀。可是最終都是因為聚少離多的關係，二人就在2018年公開分手。

二人因為拍電影而生情的。（視覺中國）