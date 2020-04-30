羅志祥靠《極限挑戰》提升身價　偷食形象插水正式被除名

羅志祥主持咗五季《極限挑戰》，最終因偷食醜聞而被飛出第六季。（微博圖片）

羅志祥自從被舊愛發文揭發出軌、男女關係混亂、與兄弟們常舉行「多人運動」後，形象插水。網民紛紛喺《創造營2020》、《極限挑戰》以及《這！就是街舞第三季》官博要求換走羅志祥，而今日網民終於集氣成功，因喺《極限挑戰》官博公布第六季嘅主持人當中，未有提及羅志祥，取而代之嘅係郭京飛，鄧倫。之前羅志祥曾拍片表示因疫情關係，而稍微延遲歸隊《極》，但如今官博名單一出，怕且都歸隊無期。

《極限挑戰》第六季早在四月初時已錄影，不過當時網友只係見到迪麗熱巴、張藝興、郭京飛、雷佳音、岳雲鵬、鄧倫、賈乃亮等人。

羅志祥自2015年《極》第一季開始拍攝，令佢喺內地知名度大增，拍至第五季時，有傳佢出場費已由1000幾萬跳級至4000萬人仔，再加上其他代言、商演等，令羅志祥近年年收入均破億。 不過，隨著偷食醜聞曝光，原定擔任選秀節目《創造營2020》導師嘅羅志祥，連工都未開就已被吳亦凡取替，《創造營2020》更將他在官博嘅宣傳帖文刪走；另外，早前網傳《這！就是街舞第三季》將於5月中錄製，導演名單除了王一博、張藝興、王嘉爾，仲有羅志祥，但隨後節目官博發聲明指錄影行程表是不實消息，雖然暫時未有進一步更新，但睇怕羅志祥被out嘅機會都唔小。

其後羅志祥有解釋原因。

《創造營2020》早前舉行發佈會時，羅志祥因接受14日隔離而未能出席，但如今有指吳亦凡已取替其導師身份。