周揚青分手後微博首露面消瘦不少　聞再上熱搜被嚇醒

周揚青喺4月23日發微博宣布同羅志祥結束9年情，更爆料指男方出軌、多年來男女關係混亂，仲話分手後馬上去檢查有無性病。連日來傳聞不斷，羅志祥同愷樂相繼道歉後，周揚青似乎已經不打算繼續糾纏，呢日終於貼出近照，但網友指佢睇落消瘦不少。

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周揚青呢篇分手微博有超過100萬留言。（微博：@周揚青）

自分手微博引起各界哄動後，周揚青終於再次露面，佢喺4月30日話自己同朋友去咗食下午茶，9張相片中，8張都係食物睇得出相當精緻，而朋友仲影低周揚青嘅近照。見到佢著上白色LACE上衣配牛仔褲，面帶笑容同狗仔合照，心情睇落相當唔錯，不過就有唔少網友指佢消瘦唔少。

周揚青喺分身帳號更新動向，同朋友茶聚更貼出近照。（微博：@用户6520030499）

好多網友話周揚青瘦咗好多。（微博：@用户6520030499）

到5月1日早上佢再度更新微博話：「早安！我媽媽真的很壞，剛才她來叫我起床我死不起來，然後她出去了過了一會又進來了：『濛濛快起來你又上頭條（熱搜）了！！』我『騰』地一下就被嚇醒了，一屁股坐起來開始找手機，這時候我媽在旁邊哈哈大笑說：「你看我是不是現在很瞭解你，我都知道什麼能讓你一下子就醒！」

5月1 號周揚青再度更新微博。（微博：@用户6520030499）