林盛斌4個小朋友冇得出街玩　九龍塘豪宅內自製瀡滑梯

林盛斌4個小朋友在家中自製瀡滑梯，不少圈中好友留言讚好。（IG截圖／bob_lamshingbun ）

新冠肺炎（Covid-19）疫情仍未退去，大家都不敢掉以輕心，繼續家居隔離。林盛斌（Bob）家中的4個小朋友冇得出街玩，發揮創意小宇宙，在家中用軟墊放在樓梯上，自製了一條滑梯，照樣玩得非常興奮。阿Bob在IG分享小朋友在家中瀡滑梯的短片，留言說：「人類已經阻止唔到佢哋瀡滑梯嘅決心......」呢份創意獲許多圈中好友大讚，包括容祖兒同何佩瑜，劉珮玥更留言話想玩埋一份！不過亦有留言叫小心，但阿Bob就好淡定地說：「冇事！」

不過屋企要夠大和有樓梯，才可以做到自製滑梯，阿Bob近年密密賺錢，又狂買磚頭，生財有道的他，去年初舉家搬到九龍塘三層獨立屋，就算唔出街，屋企都有足夠空間給小朋友玩。

阿Bob屋企真係好大，點擊圖片：

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林盛斌一家6口在疫情期間偶爾有外出，但大多數時間都留在家中。（IG圖片／bob_lamshingbun）

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