COFFEE林芊妤Youtube訂閱破百萬　堅持廣東話拍片：我係香港人

Coffee林芊妤自從離開TVB後，以瑜伽導師專業形象建立口碑，勤於拍片分享修身心得，成為唔少人追捧偶像。呢日Coffee有喜訊宣布，佢嘅YouTube頻道開咗不足1800日，未到5年就突破100萬訂閱，香港藝人中就只有佢同G.E.M.鄧紫棋達到百萬指標﹗Coffee接受《香港01》訪問時就表示：「有段時間去咗生仔，應該要早啲100萬﹗」

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Coffee林芊妤youtube 頻道訂閱突破100萬﹗（Coffee林芊妤youtube截圖）

抽樣睇返香港藝人嘅個人YouTube頻道，G.E.M. 2018年11月突破100萬訂閱，至今有224萬訂閱，其餘藝人好似Eason陳奕迅係17萬1千，張敬軒13萬3千，youtuber轉戰港姐入行嘅蔡嘉欣都係只得13萬8千訂閱。Coffee嘅頻道開咗不足5年可以破百萬真係相當利害﹗佢接受訪問時話：「應該要早啲100萬，本身我上升速度好快，但因為有段時間去咗生仔，由一星期一條片變到一個月兩三條片，同埋拍多咗關於大肚懷孕嘅片段，比較小眾無咁多人睇。自己唔太著重數字遊戲，自己嘅目標都唔止100萬，最開心係有一班支持關心自己嘅朋友，係一個好大鼓勵但唔會自滿，平常心面對。」

部分香港藝人Youtube頻道訂閱人數：

+ 6 + 5 + 4

Youtube係全世界睇影片嘅主流平台，用英文拍攝當然較多人有興趣，但Coffee嘅片一直堅持用廣東話拍攝，而且只加上少量中文字幕：「好多人叫唔好用廣東話拍片，市場會比較細，勸我用普通話或英文拍更多人睇，我都係決定用廣東話拍因為我係香港人，都係想用返母乳廣東話﹗好多香港以外朋友睇我嘅片，因為咁而去學廣東話我係好開心嘅。」

Coffee林芊妤近一星期上載嘅片，最少都有十三萬瀏覽。（Coffee林芊妤Youtube）

睇返Coffee係離開TVB後，15年6月先開設個人YOUTUBE頻道，有網友留言感激TVB當年放生令大家見到更好嘅佢，Coffee都深表認同：「其實真係架，如果唔係佢地決定停約，我只會繼續浮浮沉沉，唔會捨得離開。因為我性格會覺得唔知可以去邊唔知可以做乜。因為TVB嘅決定令我成個人性格改變，以前只會人哋推一推我先行一步，離開後要諗自己行嘅路，建立自己嘅路向人際網絡，會好清楚大膽表達自己思想。」

Coffee同囝囝一齊拍片，感激大家支持。（IG：@coffee89921）