朱智賢黎振燁│謝東閔直斥男主角捏造事實　逐點拆解邊句似大話

33歲無綫（TVB）小花朱智賢日前被爆搭上港男人夫黎振燁，事後更孖男友謝東閔開記招拆彈，連講6次「對唔住」向各方致歉，至於潛水多時的黎振燁，昨日（30/4）亦有與老婆接受傳媒訪問，夫婦關係似乎暫時雨過天青。不過，謝東閔之後卻在社交網站開名直斥黎振燁在訪問中講大話，回覆傳媒時更指對方「講咩大話自己知」，又稱這些謊言如果可以挽救一個家庭的話，「會選擇啃咗佢」。

點擊重溫朱智賢、謝東閔記招場面：

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謝東閔網上開火後，不少網友都熱烈討論到底黎振燁哪一部份講大話，不過諗深一層，如果指控屬實，有空間讓黎振燁講大話，同時亦能讓謝東閔察覺端倪，也只有三點：其一是當記者問他有否聯絡朱智賢，他即答謂：「冇喇」；其二是當記者問他是否以後不再聯絡對方時，他說：「其實我自己本身都唔會特別聯絡女同事」；其三是他指希望「做番幾個禮拜之前嘅我，嗰個真正嘅我」，間接指自己與朱智賢交往時間甚短。

黎振燁與圈外老婆昨日接受傳媒訪問，他表示相信自己之後會抽離與朱智賢的感情。（Instagram/@the.handsome.jackson）

可是，上述三點只有第二點可能性較大，因為在這非常時期，相信兩人不會冒險繼續聯絡，而且事件搞到成鑊粥，再搵對方也只會尷尬；加上兩人的定情劇《食腦喪B》在上年12月始開拍，到兩個星期多前才正式煞科，而兩人在拍攝《食》劇前僅在《愛美麗狂想曲》中合作，且同場情況寥寥可數，交流不多。因此，謝東閔最有可能是指黎振燁在「不會特別聯絡異性同事」上講大話，當然，哪一句才是大話只有他們至知。

有傳朱智賢會短暫入雪櫃兩星期，之後會回歸節目《東張西望》。 （資料圖片）

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