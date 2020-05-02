食腦喪B｜朱智賢IG Stories「洩蜜」　仲派心心畀小鮮肉男演員

朱智賢（Ashley）與人夫黎振燁車廂幽會一事鬧得熱烘烘，二人受盡千夫所指。事後緋聞男友謝東閔更陪同Ashley現身記招交代事情，她解釋因拍劇經驗不夠，未能抽離角色而搭上劇中拍檔黎振燁。

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朱智賢與黎振燁在TVB新劇《食腦喪B》飾演情侶，有傳Ashley與黎振燁在拍劇期間關係曖昧，雖然女方有緋聞男友謝東閔，而黎振燁亦有一位結婚五年、懷孕中的太太，不過他們卻戲假情真。

點撃睇記招情況：

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早前，朱智賢經常在IG限時動態上載拍攝《食腦喪B》時的情況，最常出現的人物有兩位，分別是在劇中飾演Ashley弟弟和妹妹的何廣沛和林凱恩，而另一演員方紹聰亦曾出現。而「偷食事件」中的男主角黎振燁就只出現在報道截圖的大合照中，Ashley在片場、化妝間拍下的短片亦未見黎振燁身影，果然收得非常密。

點撃睇朱智賢拍攝《食腦喪B》時上載的IG限時動態：

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