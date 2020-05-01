機場特警．大結局│驚現可疑包裹　TVB準備拍劇版《拆彈專家》？

TVB劇集《機場特警》終於迎來大結局，到底大奸角天機（許家傑飾）有什麼下場？凱晴（蔡思貝飾）向景山（張振朗飾）表白到底成不成功呢？安安（何依婷飾）和Easy（楊明飾）又可否有情人終成眷屬？

大奸角許家傑最終有什麼下場？（電視截圖）

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大結局講到Easy希望說服天機投降，天機突然舉槍指向Easy，幸好景山及時趕到，將天機擊斃。而凱晴終於鼓起勇氣向景山表白，但當感覺到景山不知如何是好時，凱晴即擔心被拒絕後連朋友都做不了，即以開玩笑告終。而當景山在夠薑（黎振燁飾）和曉晨（賴慰玲飾）婚禮上重遇娜娜（湯洛雯飾）後，二人最終都未復合，景山反而去了找凱晴，更被凱晴笑言：「又想呃我包蝦條？」而娜娜表示：「只係暫時放手，將來啲嘢話唔埋。」看來，這段三角關係仍未結束。

最終被擊斃！（電視截圖）

蔡思貝鼓起勇氣表白！（電視截圖）

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另一邊廂，章Sir（黃子恆飾）向阿茵（孫慧雪飾）坦言是時候放過大家，並除了結婚戒指，以為二人離婚之際。怎料，二人又在機場重遇，阿茵更未除下戒指，看來二人會再續情緣！

二人的感情仍在！（電視截圖）

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而劇中最爆，莫過於安安竟然和Easy媽的婆媳問題徹底消除，看來Easy不用再兩邊做人難了。最後，凱晴成為拆彈專家，看來TVB有可能跟風劉德華開拍《拆彈專家》劇集版。

好令人驚喜！（電視截圖）

楊明叫安安嫁畀佢！（電視截圖）

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