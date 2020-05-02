《飛虎3》5月尾開拍馬德鐘Fit爆「歸隊」　最強陣容曝光充滿驚喜

由邵氏製作的《飛虎》系列劇集首兩輯的收視和口碑俱佳，據悉第三輯《飛虎3壯志英雄》（暫名）將會於5月尾開拍，除了有原班人馬包括苗僑偉 (三哥)、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲 (Ron) 以及梁競徽等多位主角演出之外，還有演飛虎隊形象深入民心的馬德鐘 (Joe) ，以及之前在第一輯有份參演的張兆輝亦會「歸隊」拍攝。至於女主角方面則由邵氏力捧的陳瀅 (Jeannie) 擔演。而無綫已鐵定於5月18日首播第二輯的《飛虎之雷霆極戰》。

吳卓羲與黃宗澤。(IG@ron_ng_0902)

Joe接受傳媒訪問時坦言今次能夠參演第三輯感到好開心，好期待。他透露樂易玲之前也有找他演出第一、二輯，不過他當時正在拍大陸劇撞了期，故未能接拍。Joe又謂會為該劇特地操練體能和操Fit副body，還會趁仔仔現時在香港，有時間就會與仔仔一起做運動。另一位主角Bosco就表示有行山及在家做運動操肌，至於今次接拍可有加價，他就笑言現在有工開都已經開心了，加價與否由樂小姐話事。

馬德鐘Fit爆「歸隊」。(馬德鐘微博)

而Ron就自言開心到不得了，他指出其實拍攝期已經比之前延遲了，希望疫情快些過，可以早些拍到就最好。他直言一定要努力操Fit自己。該劇的女主角Jeannie現正身在加拿大，放完長假便會返港拍攝，她透露於劇中的角色是一名O記高級督察，與三哥和Bosco有較多對手戲，今次是她首次跟三哥合作，與Bosco則在之前拍電影時已經合作過好。

陳瀅做女主角。(ig@missjni)

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