RubberBand阿偉逆市擴張開第三間食店：明顯多咗人出街食飯！

RubberBand成員李兆偉（阿偉）去年與朋友投資開餐廳，第三間分店日前更逆市開張。阿偉接受香港開電視主播馬梓軒訪問時，透露本港近日疫情緩和，對生意帶來正面影響：「現時確診人數稍為回落，明顯多咗人出街食飯！但其實危機仲喺度，畢竟成個世界仍然好嚴重，如果一唔小心又會再嚟過，所以要繼續做好衛生清潔！」

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阿偉嘅食店疫市擴張真係膽識過人。

疫情期間，囡囡G.I.（李芷艾）唔使返學，阿偉無奈表示：「呢樣係疫情期間其中一樣唔開心嘅嘢！因為個囡返幼稚園好開心，佢成日話想返學，好掛住同學老師，現時覺得個囡好似冇咗半年開心嘅成長階段！不過我都有教佢上網，同同學見下面傾計！」疫情下令兩父女相處時間多咗，磨擦亦隨之增加：「以前我返工佢返學，大家唔會經常朝夕相對，所以日日都相處得好開心！但現時日日留喺屋企對住佢，有啲嘢要教佢，有時我都會嚴厲啲對佢！不過都發現佢好鍾意唱歌跳舞，而且有學琴，不過我唔會逼佢，佢玩得開心就OK！」