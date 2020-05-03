Coffee林芊妤傳授十招　每日只需20分鐘即練出翹臀

林芊妤（Coffee）經常在個人YouTube頻道上載瑜伽教學影片，未夠五年更突破100萬訂閱，頻道大受歡迎，網民更激讚Coffee的教學超有效。為了回應網民的訴求，Coffee特意加推臀部訓練教學，她以過來人的身份指剛生完囝囝後，臀部變得很扁、很橫和下垂，全靠這組瑜伽動作慢慢練出翹臀，之後還貼出對比圖：「剛生完，連臀部肌肉也流失了很多，現在慢慢把臀肌練回來。美臀同時有美腿作用，重點動作簡單而且不傷膝蓋。」

Coffee經常在個人YouTube頻道上載瑜伽教學影片。（IG/ @coffee89921）

Coffee傳授了10招有效練出翹臀的方法，整套訓練需時20分鐘，她說只要每星期堅持做四次，不但可以訓練下半身，更可達到全身消脂。

第一招 拉起並收緊臀部20次

首先坐在腳掌上，上去時慢慢收緊臀部，雙腳打開至盆骨闊度，重覆20次。

+ 4 + 3 + 2

第二招 拉起並收緊臀部20次

跪在地上，將右腳伸直向後，保持背部挺直，只動臀部，然後慢慢將臀部拉上去，重覆20次，左右腳各做20次。

第三招 伸直腳由內向外打圈20次

伸直腳打圈，由內至外，上至下打圈，重覆20次，左右腳各做20次。

+ 2

第四招 伸直腳由外向內打圈20次

伸直腳打圈，由外至內，上至下打圈，重覆20次，左右腳各做20次。

第五招 打開腳向外並伸直20次

將腳抬起，曲腳伸向外，然後收回來，再伸長向外，2個不同動作為一組，重覆20次，左右腳各做20次。

第六招 拉起臀部20次

躺在瑜伽墊上，雙腳放在地上，膝頭向上，合起雙腳，收緊臀部後抬起來，慢慢下來再打開雙腳，再抬起臀部，然後放下為一組，重覆20次。

第七招 單腳用力拉起臀部20次

將右腳打橫放在左腳上，然後收緊臀部後抬起來，再放下，重覆20次，左邊同樣做20次。

第八招 單腳伸直向上拉起臀部20次

將右腳提起，左腳放地上，慢慢抬起上身，伸直右腳再放下，臀部不用着地，再向上，重覆20次，左邊同樣做20次。

第九招 拉起上腳由前去後20次

打側身體，將腳伸向前，拉向前再向後，重覆20次，左右腳各做20次。

+ 2

第十招 屈曲上腳向上再向後踢20次

屈曲腳，慢慢拉向上，再向後踢，重覆20次，左右腳各做20次。

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