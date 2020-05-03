46歲凍齡楊恭如轉型美妝KOL　感情空白伴母遊山玩水

被譽為「最美亞洲小姐」的楊恭如，多年前淡出香港演藝圈，如今長駐內地拍劇。雖然恭如今年已經46歲，保養得宜的她近年期更轉型做網紅，在內地社交網站分享美妝資訊。

楊恭如轉型做美妝KOL，不時跟大家分享美妝資訊。（IG圖片／kristy_yang17）

好久不見楊恭如，被譽為「最美亞姐」的她美貌依然，如同凍齡一樣，樣貌身材都沒有走樣，舉止和打扮仍像少女，平日私底下多穿T-Shirt、牛仔褲。近年轉型成為美妝KOL，份外有說服力。除了介紹美妝資訊，亦有拍廣告，在自己的平台播出，生財有道，難怪周身名牌。

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楊恭如於1995年參選《亞洲小姐》，以大熱姿態奪冠，她隨即加入亞視，備受力捧，在影視方面均有代表作：在亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》系列中飾演王珍珍；首次參演電影《甜蜜蜜》，與黎明合演夫婦，便獲提名角逐香港電影金像獎最佳新演員；又於《古惑仔情意篇洪興十三妹》中演活了清純的鄰家女孩張美潤，她更憑電影入圍金像獎「最佳女配角」；同年在改編自漫畫的電影《風雲》中出演孔慈，每個角色都令人印象深刻。

楊恭如當年以大熱姿態贏得亞洲小姐冠軍，被封為最美亞姐。（微博圖片）

楊恭如一向追求者眾，情史非常豐富，最轟動一次是跟「上海首富」周正毅的一段緋聞，有指2002年男方曾為楊恭如以12萬月租租下半山豪宅，當時女方只稱二人只是上海同鄉。

有一次楊恭如與周正毅在銅鑼灣飲下午茶時，遭聞訊而至的周正毅太太毛玉萍當眾掌摑並大罵：「你敢搞我老公！」事後毛玉萍公開表示「我是唯一周太」，而老公周正毅則公開維護楊恭如，事件轟動一時。楊恭如近年談及此事，才承認當年確有介入周正毅同毛玉萍婚姻，但她稱自己是被男方的巧語所欺騙：「佢當初冇講有老婆，後來我發現係第三者，覺得好受傷。」

楊恭如雖經歷多段感情，但都沒有開花結果，近年感情空白，經常與母親結伴同行，無論是工作還是閒時都會帶住媽咪在身邊，又會帶她去旅行遊山玩水，非常孝順！

楊恭如如今感情空白，不過有母親陪伴，楊母是中美混血兒。（IG圖片／kristy_yang17）

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