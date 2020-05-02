朱智賢獲TVB厚待播「洗白片」　高層張志明認放生：佢唔係咁嘅人

上位小花朱智賢與人夫黎振燁車廂密會一事震驚外界！兩人受盡千夫所指，朱智賢之後亦在男友謝東閔陪同下舉行記招道歉，並先後6次說出「對唔住」。之後她接受《東張西望》專訪時又指自己經驗尚淺，所以未能抽離唔到，導致如斯田地。

朱智賢在記招上6次認錯！（葉志明攝）

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記者會後，朱智賢同謝東閔一齊接受《東張西望》訪問，朱智賢喊足全程。（影片截圖）

有傳TVB高層因朱智賢有3部劇未播，為了新劇着想決定放生朱智賢，並為她製作了一條片長約分半鐘的短片，積極為女方洗白。無綫非戲劇分部經理暨節目監製張志明接受《香港01》訪問時，就直認希望朱智賢停工兩星期後能夠繼續擔任《東張西望》的主持工作：「朱朱落選《香港小姐》之後，係我請佢返嚟，跟住佢做得好好，好努力，後來再有得做《3日2夜》，再慢慢做《天與地》、《東張西望》，然後再入劇組，真係乜都肯做！」

無綫非戲劇分部經理暨節目監製張志明接受訪問時，指希望給朱智賢改過的機會！

他更指朱智賢演戲經驗尚淺，相信她只是一時抽離不到角色：「同佢做咗同事咁耐，佢真係好蠢，同埋好豬……我睇住佢入行，我相信佢唔係咁嘅人，但係佢今次真係做錯，希望畀多次機會佢！」對於洗白短片一事，他就澄清並非專為朱智賢製作，只是剛好會為一班捱了很多年又努力的演員製作一系列的短片，希望觀眾能夠更了解一些在幕後默默耕耘的演員。

短片！（電視截圖）

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