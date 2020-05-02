【點相III】腳掌腳趾睇紋知吉凶　滿足三大條件先可以發達？

ViuTV節目《點相III先機算》由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩（Renee）擔任主持，一眾模特兒和ViuTV藝人則會擔任現場觀眾被師傅即場「點相」。週五一集繼續解構關於腳的身相，原來不止掌紋可以看出一個人的運程，就連腳趾紋都有玄機。