【點相III】腳掌腳趾睇紋知吉凶　滿足三大條件先可以發達？

撰文：林迅景
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ViuTV節目《點相III先機算》由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩（Renee）擔任主持，一眾模特兒和ViuTV藝人則會擔任現場觀眾被師傅即場「點相」。週五一集繼續解構關於腳的身相，原來不止掌紋可以看出一個人的運程，就連腳趾紋都有玄機。
今集講腳的身相，所以ViuTV安排了4位靚女坐在前排。
身高除以腳掌的長度，腳掌有身高的7分之一就為之標準。
腳掌越細越好，代表有財有福，不用勞碌。
皓云師傅教，用手機或者膠紙印一印，就可以睇清楚自己的腳紋。
腳掌有三條橫紋，事業會高低起伏多。
腳下無紋都唔好。
腳下無紋都唔好。
足下無紋，代表財運差，即是窮紋。
腳掌內側凹陷，代表福澤不斷。
但是腳趾相距太闊，就代表不能守財。
腳趾頭是平方或尖型，代表工作多阻滯，財運差。腳趾頭圓形才是「靚腳趾」。
腳掌有龜紋、人形紋或者螺旋紋，即是好相，能夠做高官或者公司高層。
講腳趾紋。
兩腳中趾有流紋，其餘是圓紋，男性的話就代表富貴。
兩腳中趾有流紋，其餘是圓紋，女性的話就代表可以嫁富貴的老公。
相反，如果十隻腳趾都是圓紋，男性的話代表事業失敗，一生多災難。
如果十隻腳趾都是圓紋，女性的話代表婚姻差，而且有難產之險。
走路姿態都有得睇。
蛇行雀躍式步姿，代表做事不認真。
步伐大而且大力踏步，雖然性格但做事會過分出力或者拖泥帶水。
步穩腳輕，腳跟先着地，代表財運以及事業運佳。
今集請了陳潔玲做嘉賓。
皓云師傅表示陳潔玲的腳在身相學來說，不算好。睇得出會奔波勞碌。
皓云師傅說陳潔玲的五行利水，可以嘗試賣性用品。
也可以做偵查方面的工作，陳潔玲就表示想做「捉姦」。
皓云師傅表示陳潔玲下年會有姻緣運。