【Mindhunter】大衛芬查忙到爆　第三季開拍無期Netflix擬換導演

由知名導演大衛芬查（David Fincher）執導的犯罪懸疑神劇《Mindhunter》播出後大獲好評，曾一度在爛番茄獲得滿分。去年暑假推出的第二季結局留下極大懸念，相信心急的劇迷都非常期待新一季能盡快上架。可惜直至今年年初Netflix仍未宣布開拍第三季，劇中三位主角Holt McCallany、Jonathan Groff及Anna Torv已經暫時被「放生」。

【美劇毒】Mindhunter大衛芬查新季續執導 奇案劇情真實版超心寒

【Mindhunter】上架即奪爛番茄滿分 變態殺手自綑模仿死者自娛​

《Mindhunter》充滿電影感，而且文戲比較多。（劇照）

日前再有最新消息透露，因為導演David Fincher現正專心拍攝Netflix原創黑白傳記電影《Mank》，同時要繼續籌備《Love, Death and Robots》的第二季，實在是分身不暇。不過Fincher曾直言《Mindhunter》將會開拍5季，而且早在籌備劇本期間已經有這個想法，Holt McCallany指劇集最理想當然由Fincher親自執導，奈何檔期爆滿，故Netflix為免劇迷無了期等待，鑒於這個特殊情況，有意尋找另一位大導演接棒指導第三季。如果未能找到合適人選，大家只能等待導演完成手頭上的工作才能開拍。