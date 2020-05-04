【多圖】橋本環奈崩壞相被瘋傳引粉絲大戰　網民︰脖子以上讚

被封為「千年一遇美少女」的21歲日本人氣女星橋本環奈憑甜美臉蛋和呆萌個性深愛粉絲喜愛。不過，橋本環奈時肥時瘦的身形就經常成為網民熱烈討論的話題，日前她曾在Twitter透露自己享受着喝酒的樂趣：「第一次用Zoom（視像軟件）來飲酒，原來是這種感覺，新鮮！」但網民非常擔心她的身體狀況，認為足不出戶卻每天喝酒，體重必定暴升，更會再現「啤酒肚」、雙下巴等，紛紛呼籲她戒酒。而近日再有網友貼出橋本環奈拍攝廣告的花絮片段，竟意外引起粉絲大戰。

橋本環奈在廣告花絮片段中，身形引起熱討。（YouTube影片截圖）

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在台灣論壇，有網民把廣告花絮截圖開帖子，寫上「橋本環奈是不是很可愛？」照片中的橋本環奈穿着粉色衛衣，襯紅色長裙，從後台走進攝影棚，看得出她的身形明顯圓潤，但粉絲就指片段中的偶像的側拍很可愛，而且她一出場就引起大家的注意。不過，這次她的亮相，身材又再引起網民討論，有人指︰「越來越腫了」、「脖子以上讚」、「不照全身就ok」、「才二十就中年發福」、「腫成這樣還能繼續當明星也不簡單」、「不行，長越大越崩」等等。

橋本環奈被稱為「千年一遇美少女」。（Instagram＠kannahashimoto.mg）

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但是，有好多人仍認為橋本非常可愛，不管身材如何，照樣被面孔吸引。有網民就質疑是否衣服的問題。橋本環奈曾透露自20歲成年後，每天至少喝兩杯啤酒。到德國拍攝節目時，更可以由早喝到晚，瘋狂喝酒加上易胖體質，令她身形暴脹，出現「啤酒肚」、雙下巴、粗腿等。早前她上節目接受訪問時，腰間驚現三層疊起的肚腩，跟以往的少許Baby fat，可謂判若兩人，不少粉絲直指女神瞬間崩壞。

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