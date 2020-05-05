【收視滯後報告】《十八年後》未如理想　與《慶餘年》有關？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月20日至4月26日。這次的報告重點當然放在新出的《十八年後的終極告白》，雖然劇集收視口碑極好，不過收視就一般，只有25.4點。

《十八年後的終極告白》口碑不錯，但收視一般。

《十八年後的終極告白》其實口碑的確很好，演員發揮出色，劇情張力夠，舖排夠深，甚至有網民將它比喻為《天與地》的神劇，所以本身覺得《十八年後的終極告白》應該有個不錯的收視，但可惜只有25.4點。在《機場特警》連續四星期保持30點以上，理應這部劇也會有接近30點的收視，但只有25.4點是絕對不合格。要找出原因，可惜是上一部同時段劇集《慶餘年》一直都是這個水平的收視，大家習慣了到九點半便放棄收看，導致九點半這個時段暫時未可以回升。

劇情舖排愈來愈深，相信之後收視會升。（《十八年後的終極告白》劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均29.9點，最高收視周一(20日)晚30.4點。《機場特警》周一至五平均32.1點，最高收視周五(24日)晚33.8點。《十八年後的終極告白》周一至五平均25.4點，最高收視周一(20日)晚26.7點。《On Call 36小時II》周一至五平均8.2點最高收視周五(24日)晚9.5點大結局(25日)晚8.3點，《仁心解碼》首集收視7.4點。

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