《鬼怪》孔劉、李棟旭送應援車為金高恩打氣　暗藏劇中對白勁窩心

韓國女星金高恩正忙於拍攝《The King：永遠的君主》，她3年前憑藉人氣劇《鬼怪》收穫不少人氣，雖然劇集已播畢多時，但劇迷依然不時翻煲再三回味，而她與另外兩位拍檔亦維持非常友好的關係，近日更有高調互動，令人大讚《鬼怪》家族超有愛！

tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》於2016年播出大受歡迎，至今仍有不少劇迷不時翻煲回味劇情。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

金高恩正忙於拍攝與李敏鎬主演的新劇《The King：永遠的君主》。（《The King：永遠的君主》截圖）

雖然在劇集中，孔劉和金高恩才是一對，但他和陰間使者李棟旭之間相愛相殺的互動更似一對鬥氣冤家，被封為「死鬼CP」。三人拍罷《鬼怪》後，依然老友鬼鬼，經常私下聚會，孔劉和李棟旭見拍檔金高恩正忙於拍攝新劇，又適逢韓國兒童節，二人合力為金高恩送上應援車當作兒童節禮物。

孔劉和李棟旭以鬼怪和陰間使者的身份，給金高恩送上應援車作兒童節禮物。（IG圖片／coffeegrate）

最窩心之處是，是無論巨型橫額，還是大易拉架，甚至紙杯都暗藏《鬼怪》的劇情對白：

橫額上面印有金高恩的靚樣，旁邊寫着：「『太乙』在咖（甲）啡車沒有利用價值的時候，也不能說沒有利用價值，因為鬼怪和使者很脆弱」，這是引用了劇中第6集，在恩倬要拔劍之前給鬼怪簽下的契約書中的第一條：「即使甲方失去利用價值，乙方也不能說你毫無存在價值，因為甲方的心非常脆弱」，而「太乙」是金高恩在新劇《The King》中的角色名字；

杯子上印有金高恩被心心包圍的圖案，上面寫有「讓鄭太乙心動」，就是引用了契約書中的第三條：「乙方在甲方交男朋友之前，都要當她男朋友，要讓甲方心動」；

而直立式易拉架上則印有孔劉和李棟旭當日現身打救被擄的池恩倬一幕的超型背影，好像在說，雖然劇集已經拍完，但孔劉和李棟旭仍會像鬼怪和陰間使者一樣，繼續守護池恩倬！非常有心思！

+ 3 + 2

更多《鬼怪》劇照和花絮相，點擊圖片：

+ 12 + 11 + 10

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！