【夫妻的世界】金喜愛少女時代激罕泳裝靚相曝光　青春無敵勁養眼

《夫妻的世界》自播出後即掀起了一股追劇熱潮，連帶金喜愛、朴海俊和韓素希三位主角也人氣急升，大婆大戰小三報復丈夫的劇情極具話題性。今日剛滿53歲的金喜愛有樣有演技，在劇中的表現備受劇迷和網民的讚賞。她無論樣貌身材都keep得好好，怎樣看都看不出她的真實年紀，絕對是韓國凍齡美魔女的表表者，難怪她紅足咁多年。網民更翻出她以前少女時代的靚相來重溫。

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金喜愛點睇都唔似53歲。(網上圖片)

繼早前她的一張18歲高中畢業學生照在網上翻Hit之後，近日網民又再post了她多張少女時代以及初出道時的舊照，當中還包括了一張她激罕的泳衣照。相中的金喜愛20多歲，她的泳裝look雖然算是好保守和密實，不過有她的靚樣和生美笑容搭夠，依然令人眼前一亮。後生時的金喜愛青春無敵，散發出濃濃的少女味。她的五官輪廓都十分之標緻，已經是一個不折不扣的美女，是個純天然無添加的美女，即使韓國整容成風，她卻並未有整容。不少網民都讚她現在的樣子跟以前分別不大，果然是凍齡有術。

金喜愛18歲時的高中畢業照。(網上圖片)

點擊下圖逐格睇金喜愛的激罕泳裝照，以及佢嘅其他靚相：