後生仔傾吓偈｜馮盈盈鄭衍峰關係公開？　自爆洩密：除夕係紀念日

盈盈一句「紀念日」，即時洩露同鄭衍峰嘅關係。

馮盈盈去年與醫生男友鍾文浩（Martin）分手後，上月被指與大隻主播鄭衍峰「暗撻」3個月，除指二人拍拖慶祝除夕之外，又指盈盈靚車任男友揸。對於感情狀況，盈盈喺回覆傳媒時表示抱開放態度，仲叫大家俾啲空間佢……

當馮盈盈遇上鄭衍峰會係點？聲線嬌嗲、小動作多多，連林穎彤都忍唔住講句：「做乜你成個唔同晒？」

喺最新一集嘅《#後生仔傾吓偈》，盈盈同緋聞男友鄭衍峰雙雙登場，仲主動提到點解會同鄭衍峰一齊過除夕:「因為始終果段時間我比較孤單。」陸浩明聞言後表示：「除夕咪好耐囉？佢應該擺到下年除夕先出啦。」估唔到係盈盈竟然以「我都咁話，因為紀念日嘛。」紀念啲咩呢？拍拖一周年？鄭衍峰聽到之後，即時插咀表示：「你唔好亂講嘢喎。」盈盈見狀，即改口表示：「即係BBQ紀念日，係因為實在好孤單，身邊無人陪……」盈盈表示BBQ當晚大部份都係鄭衍峰朋友，而且有唔少情侶，人哋見佢同鄭衍峰單身又可憐，先會叫埋佢哋一齊，明明係鄭衍峰朋友，但又點解會叫埋盈盈參加呢？

盈盈即場FC鄭衍峰43吋巨胸，並表示：「仲大過我。」最好笑係鄭衍峰嘅回應：「如果男仔細過你係好離譜一件事。」

自與盈盈傳出戀情後，鄭衍峰即被稱為「女神收割機」，事關他在《3日2夜》中多次與鄺潔楹、陳詩欣、蘇可欣等人合作。節目中，盈盈先係表示唔夠cup數同《3日2夜》女神鬥，而鄭衍峰竟然為咗盈盈而將一眾女神降呢：「我無收割任何人，果啲係未女神大家覺得係未係囉。」得啦，知你得盈盈女神一個啦。