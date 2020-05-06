【降魔的2.0】馬國明為藝術犧牲　當眾露底兼對住劉佩玥「露鳥」

無綫新劇《降魔的2.0》已經播出了兩集，這部劇迷期待已久的劇集亦沒有令大家失望，劇情有追看性，而出爐視帝馬國明 (馬明) 的演出亦充滿了話題性，有笑位也有驚喜。他今次的角色更一改收往乖乖仔的形象，繼首集的他原來有睇AV的嗜好，睇到流晒口水兼且鍾情女優「瑠佩悅子」後，昨晚播出的一集，他更在鏡頭前「露底」，且當住劉佩玥面前「露鳥」！可算是為藝術犧牲。

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馬季好掛住石敢當。(劇集截圖)

該場戲講述馬明獲他媽媽謝雪心送上沖繩旅行時買給他的手信，是當地的名物風獅爺，上面刻了「石敢當」三個字，於是令馬明一心想召喚他的好兄弟石敢當出來，他用回上集初遇石敢當那招，將風獅爺放在坐廁內再對準它尿尿，希望可以呼召石敢當現身。正當他脫了面褲露出底底，尿尿完但未着返褲之時，扮演精靈貝貝娜的劉佩玥突然在他身後現身跟他說話，馬明隨即擰轉身看她，這時他才驚覺自己裸露住下身，即是在劉佩玥面前「露鳥」，立時嚇到尖叫，相當搞笑。

佢將風獅爺放下廁所坐廁入面。(劇集截圖)

點擊下圖逐格重溫呢幕搞笑劇情：