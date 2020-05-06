范冰冰被指做「水魚」豪擲約30萬人民幣買名種貓　其中一隻值廿萬

現年38歲的大陸女星范冰冰自從2018年經歷逃稅風波與陰陽合同之後，演藝事業嚴重受挫，直至去年下半年才開始逐漸露面，雖然她至今仍未能復出拍戲拍劇，但就轉戰網上直播銷售平台，化身成為美容達人，向粉絲推薦面膜等自家產品，親自當生招牌吸客，時薪更高過拍戲片酬，銷售成績驕人。然而早前就有消息指冰冰遭到封殺，被大陸廣電局下令禁止帶貨直播，事業再次受挫。不過冰冰身家豐厚，富貴生活依然，近日就有網民發現她以超高價買貓。

冰冰本身是一名貓奴。(微博圖片)

有傳冰冰透過助手向貓舍落訂買貓，未問價就狂掃三隻名種靚貓，豪擲逾33萬人民幣，出手極之闊綽，令人嘩然。網上又流出疑似冰冰與該貓舍店主的合照，還有自稱冰冰助手與貓舍職員的交易對話及付款3萬元訂金的截圖，貓舍還特地在網上多謝冰冰的幫襯。事後有網民爆料指冰冰購入的啡色「加菲貓」，身價高達約20萬，可是有專家就指同種的貓，「入貨價」只需2萬，冰冰竟以貴10倍的「炒價」買貓，有網民覺得冰冰今次做了「水魚」。其實冰冰本身已是一名貓奴，特別鍾情扁鼻貓，之前亦常於微博曬她的四隻愛貓，每隻身價均值數萬元人民幣。

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有指這是冰冰其中一隻新入手的名種貓。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇冰冰同貓舍店主合照以及佢其他靚相：