【多圖】何超蓮IG意外洩何家豪宅細節　網友：露台就快大過我間屋

超蓮屋企露台...（IG：laurinda_ho）

疫情期間，無數市民都留在家中避炎，期間大家一定會有想外出走動，感受一下陽光氣息。賭王千金何超蓮也很遵守政府呼籲留在家中，當一名乖寶寶。

這段日子超蓮常常在IG分享宅在家的生活點滴，卻意外令所住豪宅環境曝光。剛提到無數人都想外出感受一下陽光氣息，可惜要外出就會有接觸到病毒的風險。超蓮就不怕這個問題，她其中一張照片便是在家的後花園叢林拍攝，再拿著粉紅GUCCI手袋在草地上休息，她說：「是的又是在我家拍的ootd（是日打扮），粉嫩粉嫩的小女生感覺，還喜歡嗎？」網友看完後羨慕她家像郊野公園一樣，尤其是她身後的的樹木其實價值不菲，這些樹木稱「金錢樹」的菲島福木。

野餐都得。（IG：laurinda_ho）

另外超蓮IG早前分享一張家中露台拍攝的照片，背景亦像置身大自然一樣，引來網民大讚人靚景靚就是形容千蓮。不過超蓮家中露台實在太大，有網民抵死說：「露台就快大過我間屋」。而超蓮家中外圍大家觀看完，那內部又是怎樣？有留意她以往在直播時候，常常會不覺意展示家中的超豪華客廳，豪華程度直逼酒店大堂裝修。超蓮這居住環境，是不少市民都曾幻希望住進裡面。

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