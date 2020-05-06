【是敢的】鍾麗淇大女患罕見病　憶亡母教誨捱過難關

鍾麗淇（Margaret）最近接受香港開電視節目《是敢的》主持梁梓禧（舊名梁奕倫）訪問，大談從幕前演員走到瑜伽導師的經過，以及由花漾少女成為堅強人母的故事。1995年因參選華姐來港發展的Margaret坦言演藝圈的生活確實令她大開眼界，甚至不想離開香港，但入行7年時，亦陷入「七年之癢」──在黃佩霞的介紹下，Margaret遇上瑜伽，適逢合約期滿，便順勢轉到幕後，當起瑜伽導師。

Margaret說人生最勇敢的事，是她從小到大都很相信自己的本心，不論轉行還是認識丈夫，她都聆聽內心的聲音。曾經感情受創、不願打開心房的她，被好姊妹拉去喝東西，卻遇上真命天子，「一開始他問我有什麼興趣，我說我喜歡釣魚，他便呆了，原來他很喜歡釣魚，接著便繼續聯絡。所以遇到對的人，便不會抗拒。」

鍾麗淇（Margaret）最近接受香港開電視節目《是敢的》主持梁梓禧（舊名梁奕倫）訪問。

婚姻是幸福的開端，也是考驗的開始。婚後Margaret有了小朋友，可是大女Isabella在六個月大時，確診患上罕見的基因病，醫生說可能撐不過兩歲生日，Margaret的母親也在這時離世。雙重打擊下，她卻發揮了為母則強的精神，「醫生也坦白說，女兒的疾病資料也是上網搜尋的，因為太罕有，那段時間沒有哭，因為同時不只這件事發生，我媽媽也過世了，所以不能停下來，人生總是運轉着，那段時間非常辛苦，但我沒有時間、無法選擇停下來。」

鍾麗淇由1995年初初入行講到現在2020年。

灰心過、沮喪過，但是Margaret永不放棄，那份正能量源自她的母親，「媽媽乳癌康復後患上肌肉萎縮症，Isabella出生後她也動不了，我常常替她不開心，她會告訴我不要想了，媽媽就是有這個病，但會努力撐下去。媽媽影響了我，她不是用言語教導我，是實際地做出來讓我看見，我便這樣教我的小朋友。」轉眼間，Isabella已經九歲，去年還入讀了心儀的特殊學校，Margaret希望有機會帶着兩名女兒回到加拿大，讓她們看看自己的成長地。

經歷讓人成長，也使他們靠得更近，提起老公，Margaret自言幸運，「特殊家庭離婚率是45%，比正常的高很多，但我們沒有，我們兩個都很堅強、加起來變得更堅強，他很照顧我們，不用我擔心太多東西，讓我可以專注在女兒身上。現在我很開心，我很愛我的丈夫，很愛我的家庭。」

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