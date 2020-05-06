傳羅志祥向周揚青懺悔6小時 　關係回溫再見亦是朋友

羅志祥、周揚青拍拖9年，更一度傳出婚訊。但上月周揚青於微博發文踢爆男友劈腿、約炮等行為。（gracechowwwww @ig圖片)

羅志祥與前女友周揚青分手，遭對方踢爆劈腿、約炮、多人運動等不堪情事後，形象插水。有指周揚青早在1月時已發現「撩妹手機」並提出分手，而當時佢亦備份了大部份相片和片段。有指周揚青曾打算公開「豬女郎花名冊」，但卻在最後關頭收手，並以「關於這件事我不再想說任何，我也沒有這樣的閨密」作為總結，之前有指係因為羅志祥出動親情牌，以擔心媽媽健康為由請求周揚青收手，但有關傳聞已遭羅志祥否認。

有指羅志祥打電話向周揚青認錯，用誠意令對方唔再爆料。（showlo@ig圖片)

今日(6日)有台灣報道指周揚青在微博發分手文之後，友人都勸羅志祥直接與舊愛對話，但因深知周揚青非常硬頸，並非一時間可以說服。直到晚上羅志祥終於致電周揚青，並展開了6小時嘅深夜對談。有指羅志除向周揚青認錯之外，亦表示願意改過，另外，又承認傷害周揚青太深，唔係唔合格嘅男朋友，周揚青因羅志祥好話說盡而心軟，決定唔再爆料。報道更指二人感情「回溫中」，雖然未知會否復合，但至少能保持再見亦是朋友的關係。

羅志祥早已喺深圳完成14日隔離，日前有傳佢準備舉行記者會，但都係得個傳。（showlo@ig圖片)