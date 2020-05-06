【多圖】台灣極品口罩美女熱爆網絡　真身原來係日本水着女星

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐各地，不少人外出都自動自覺戴上口罩，搞到一街都是「口罩靚仔」、「口罩靚女」。雖然不少所謂「靚仔」、「靚女」一除口罩就現形，但仍然有好多人是貨真價實的高顏值之輩。最近台灣網上討論區PTT便有一名口罩美女爆紅，網友紛紛大讚她雙眼迷人、電力十足，就算隔住口罩都「睇」得出她五官精緻。果然，有神人立即起出這位美女的底細，發現她是日本寫真偶像亞里沙，並貼出多張她除下口罩的靚相！

點擊下圖觀看亞里沙的口罩Look，以及其他IG靚相：

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之後，網友亦發現原來亞里沙早前已經搬到台灣工作兼學中文，她2月20日在社交網站上以日文寫道：「親愛的好友，我有一件事向大家報告，其實我已經搬到台北了，我在這邊開始學中文。我原本經常去台灣旅行就愛上台灣了，也交了不少台灣朋友，這樣就想自己也住台灣那裡看看，其實也猶豫是否去留學，一直無法下定決心，不過非常感謝大家的支持和鼓勵。從家鄉福岡到東京來，接下來就是台灣，我超期待台灣的新生活，當然心裡會有一些不安，也緊張，但在台灣工作、學習，都會好好努力的。」

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