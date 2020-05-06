【乘風破浪的姐姐】工作人員爆首次錄影足20小時：姐姐生氣了

有傳節目最終會由30人選出5人組團出道，鍾麗緹早前在微博分享練舞情況，並指幸好有老公陪伴。

內地近年有不少選透節目，打造年輕偶像，不過，芒果TV最新力作卻震撼了不少網民，皆因其真人騷《乘風破浪的姐姐》均以30歲以上女星為對象，喺網上流傳嘅姐姐初選名單中，除有52歲伊能靜、50歲鍾麗緹、49歲陳松伶之外，仲有曾經係韓國女團Miss A成員佳（JIA）同Fei，人數多達30人。此外，鄭希怡（Yumiko）亦在名單之上，雖然消息未經證實，但鄭希怡在4月中時於IG透露人在內地接受隔離，似為節目而提前到內地做準備，另外，鍾麗緹日前亦全琍武裝現身北京機場，隨後她在微博發文表示：「不斷挑戰自己極限（腳都磨吐露皮了）」似是為節目中嘅舞蹈部分而進行苦練。

疑似工作人員爆料，指姐姐們錄製SOLO部分花了近20小時。

導師方面，網傳除有黃曉明之外，仲有韓紅、郭富城、霍汶希等，有指節目將在6月播出，日前已經開始錄影，單係個人solo部分就已經錄足20小時，期間仲有人因而大發脾氣，爆料者仲話由於錄製時間太長，加上姐姐們都一把年紀，所以翌日姐姐們都要努力補眠。由於姐姐們都有一定資力，衝突少不了，有網民提議芒果TV可以考慮唔需要任何剪接，完汁完味將姐姐們最真實一部分呈現。



有網友影到黃聖依現身電視台,似為《乘風破浪的姐姐》錄影。