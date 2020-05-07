TVB梁凱晴新節目玩行山　極級挑戰Double S《美女郊遊遊》？

梁凱晴主持台灣山系節目，雖然唔會好似《美女郊遊遊》飛索、沿繩下降，但第一集佢就已經近乎90度垂直嘅平溪孝子山，行到腳仔軟。(受訪者提供圖片)

去年底播出嘅《台灣原味道》，由譚玉瑛、吳幸美、區永權、孔德賢以及台灣女神梁凱晴主拎，主力介紹台灣美食，第二輯近日已開拍，不過由於疫情關係，令幾位香港主持人無緣參與拍攝，變相令人在台灣嘅梁凱晴擔正，並同時加曾與吳若希主持《東京血拼攻略》嘅韋汝。梁凱晴接受訪問時表示今次係全新嘅製作團隊，並謂：「雖然少了兩位前輩，但是上次合作的時候努力學習的主持技巧，希望能在節目裡有所發揮。」

因為疫情關係，令《台灣原味道2》大換血，由梁凱晴聯同韋汝主持。（ninaa0821@IG圖片)

除咗《台灣原味道2》之外，梁凱晴透露近日亦在準備台灣山系節目！又係靚女行山！會唔會好似《美女郊遊遊》咁先？梁凱晴表示沒有聽過《美女》，但她在看Double S的三點式預告後表示：「這身材也太好了吧！我真的沒辦法穿泳衣爬山。」她透露節目主要帶大家體驗山林中的生活，有露營、山中民宿，挑戰一些跟大自然相關的活動，重點係個人主持，而且工作人員連埋主持（即係佢自己）都只係得三個人，所以一開始拍攝時都有少少手忙腳亂，但有信心之後會愈做愈好！梁凱晴去年總共有 6個節目喺手，其中《少女心是什麼》係佢首次孭飛主持，而在今年播出嘅《這一站阿拉伯》中，精通阿拉伯語的她毋須翻譯，經常主動和當地人親切交流，獲網民大讚比起其他旅遊節目主持更為生動和貼地。

梁凱晴睇完Double S呢段片之後，大讚二人身材一流，但就話自己唔會以咁嘅打扮做節目。