麥長青疑墮炒賣iPhone騙局　稱遭騷擾失工作機會入稟索償百萬

前TVB藝人麥長青（麥包）和妻子林孜疑捲入投資騙局，二人於2014年與朋友合資逾四百萬元炒賣iPhone，卻遭友人詐騙，對方更動用另一受騙客人的資金向麥包償還部分金額，為數118萬。該客人更派人到TVB及當時麥包代言的安記海味滋擾追債，事件令麥包被終止代言人合約，收入亦因而大減。

麥包早前入稟高等法院申請禁制令。（朱棨新攝）

麥包早前入稟高等法院申請禁制令，要求對方停止騷擾行為及賠償工作和精神上損失，申請索償七位數的金額。案件今日（6/5）在高等法院開審，麥包在庭上指2016年在無綫拍攝《愛回家》期間，有兩名惡形惡相、貌似「大耳窿」的男子在地下保安亭追數，事件更驚動無綫總監樂易玲。惟樂小姐拒絕為麥包上庭作證，並稱：「唔好搵啲咁既嘢玩。」

麥包指起初不知道妻子被騙，直至搬屋時才得悉妻子將積蓄挪用作投資。他再指經歷此事後，除失去海味代言外，他於TVB的收入亦大大減少，往後參與的綜藝節目，如《男人食堂》，《Do姐有問題》等都只擔任嘉賓，沒有收入，錄影《Do姐有問題》後僅得500元利市。麥包談到工作的辛酸時更愈講愈激動：「我由十線九線爬上嚟，我冇得罪你哋㗎！我未到高峰㗎，係你哋拉我落嚟！」法官要求他冷靜，麥包隨即低頭回應：「我狂燥嘅，對唔住。」記者就事件向麥包查詢，他指：「謝謝關心！案件未完结，未能回應你任何問題！抱歉！請諒！」