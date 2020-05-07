【新冠肺炎】麥當娜自爆曾確診：好開心能成為支持研究治療一部分

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐全球各地多月，當中歐美多地疫情依然嚴重，不少人都因為抗疫避炎而要在留守家中，音樂界皇太后 Madonna (麥當娜) 也不例外，她自疫情爆發後就一直在巴黎自我隔離。她早日前在其官方 instagram 中上載了兩分多鐘的「隔離自白」短片，當中她除了坦率地剖白在疫症蔓延時在家中隔離的心路歷程，更發了爆炸言論，說：「我測試到了我有 COVID-19 的抗體（ Antibodies ），我要到外面呼吸著有 COVID-19 的空氣！」

Modanna曾確診新冠肺炎。(ig@modonna)

到底為什麼麥當娜會自言自己有抗體？昨日她親自為大家揭開謎底，終於在IG留言自爆曾患上新冠肺炎！她指自己在七星期前確診染疫，並留言表示：「我好開心能夠成為支持研究治療 COVID-19 的一部分！！只想為了那些寧願相信聳人聽聞的頭條新聞而不是自己對該病毒的性質進行研究的人們澄清，我近期沒有生病。」

Modonna現已康復。(ig@modonna)

之後她就講述有關自己有抗體的事以及確診過程，她說：「當你檢測到你有抗體，即代表你體內有病毒，而我明顯是有的。七星期前，我於巴黎巡唱尾聲時患病，而好多參與我演唱會的表演者亦患病。但當時我們所有人以為是患嚴重流感。感謝上帝，我們現在所有人都健康。」

Modonna的IG最新發文自爆曾確診。(IG@MODONNA)

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