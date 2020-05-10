馮盈盈公開港姐面試過程：間房有過百個著住泳衣嘅女仔坐喺度

最新一集《一屋後生仔》主題係面試。

每年嘅香港小姐面試，一定「燕瘦環肥靚醜」樣樣齊，之不過，到底面試形式係點進行呢？身為2016年港姐冠軍嘅馮盈盈日前喺《》節目中全公開！盈盈透露當年為咗附上報名表格嘅照片，佢特地book晒化妝師、攝影師同studio影咗輯靚相，絕對係嚴陣以待。「不過都想同大家講唔好PS得太過份，因為我有撞返收表格位同事，佢話見到張相時覺得不得了，仲話如果真人都係咁一定攞硬冠軍，到面試嗰日，佢拎住張相搵咗好耐……」



盈盈話面試最難其實係會見傳媒,當年佢被問到「男友支唔支持你選」時,非常誠實咁透露咗自己感覺狀況。(資料圖片)

去到面試環節，盈盈表示見考官時要以三點式上陣，為咗突出自己，於是揀咗套螢光粉紅色嘅三點式。「不過其實間房有超過一百個女仔著住泳衣坐喺度，所以好難eye catching，面試嗰時都係自我介紹咁無咩特別，我淨係記得果時洪永城坐埋喺度！」聽到非電視台高層嘅洪永城竟然有呢個福利，陸浩明都忍唔住大叫：「關佢咩事呢?」盈盈話係因洪永城係該屆嘅港姐招募大使，所以享有呢個福利，仲話：「佢由朝到晚睇咗過千個女仔嚟interview。」回一回帶，2016年嘅港姐招募大使其實仲有鄭俊弘同王浩信，但點解最終喺面試房只得洪永城一人呢？！莫非係因為佢眼睛特別細，可以睇得更清楚？！盈盈仲話喺佢答問題時，洪永城都有俾意見！呢個福利又真係開心喎。