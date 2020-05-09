哈里王子梅根脫離皇室後超豪新居曝光　擁8間臥室12個浴室極奢華

英國哈里王子（Prince Henry）與太太梅根（Meghan Markle）雖然已經脫離了皇室的皇族生活，且離開了英國並於今年三月底搬到美國洛杉磯定居，不過他們的生活依然非常富貴，擁有貴族級的奢華享受。日前就有消息指哈里與梅根以及一歲的兒子Archie一家三口入住價值1,800萬美元（約1億4,040萬港元）的豪宅。據悉，梅根是透過名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）為她充當中間人才找到這間超豪氣派的大宅。有指哈利和梅根於本月周三（6日）在該豪宅內為兒子慶祝1歲生日，且與家人和友人作視像對話。

哈里王子與太太梅根已經脫離了皇室生活。((GETTY IMAGES)

據英國《每日郵報》的報道，該豪宅原本屋主是荷李活黑人導演兼男星Tyler Perry，位於比華利里奇莊園（Beverly Ridge Estates）山頂，佔地面積2.4萬平方呎，還有大型游泳池和噴泉。豪宅採用意大利中部托斯卡納風格設計，屋內共有8間睡房以及12間浴室。Perry於2015年6月曾於豪宅內為美國當時的總統奧巴馬主持籌款活動。

哈里王子與梅根的新居位於比華利里奇莊園(Beverly Ridge Estates) 山頂。((網上圖片)

據悉，哈利和梅根並不希望外人知道他們在洛杉磯的住所。比華利里奇莊園本身已設有大閘，而他們居住的豪宅亦設有自己的專用大閘，且擁有自己的保安團隊，保安極之嚴密。比華利里奇莊園只有14座豪宅，出租的不多，月租介乎2萬至4萬美元（約15.6萬至31.2萬港元），住客全部都非富則貴，該區鄰近私人機場以及著名私立學校。

比華利里奇莊園(Beverly Ridge Estates) 氣派非凡。(X.A. Lynch Business FB)

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