羅志祥再被OUT無份做《這！就是街舞》　終由呢位靚仔宿敵頂替

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 於上月23日，被現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 於微博發文宣布與他已分手一段日子，兩人9年情斷。小豬更被Grace大爆多年來一直背住她偷食其他女生，當中包括與旗下女藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂有長期不正當男女關係，還經常聯同「好兄弟」約女大玩正常人無法想像的「多人運動」亂，事件哄動全城，小豬搖身變成世紀渣男，形象盡毀，工作當然也受到嚴重影響。

羅志祥被Grace大爆渣男一面。(ig@gracechowwwww)

繼內地節目《創造營2020》決定換走小豬之後，原本有份主持東方衛視節目《極限挑戰6》的小豬，最近亦在官方海報中被「消失」了。由於不用開工，小豬在深圳完成隔離後便已返回台灣。據知小豬今次除了被《極限挑戰》Out之外，他在第一、二季已開始擔任導師的內地街舞競技節目《這！就是街舞》亦同樣被Out。他的名字已在第3季的導師名單上消失，名單上只見張藝興、王嘉爾以及王一博的名字。至於頂替小豬出任導師的人選，有傳是早年已轉戰大陸發展，現年45歲的鍾漢良。

小豬形象插晒水。((ig@showlo)

鍾漢良在內地亦很有人氣，所以一眾大陸網民都表示好期待鍾漢良的加入，無綫舞蹈藝員班出身的他，跳舞是他的強項之一。而當年小豬就曾經與鍾漢良傳過不和，小豬曾於節目上透露他當年做舞蹈員時，曾為鍾漢良伴過舞，不過兩人只合作了一次，因為小豬在台上太愛搶風頭，結果被唱片公司老闆點名永不錄用，兩人自此被傳是多年宿敵。

鍾漢良點睇都唔似已經45歲。(鍾漢良微博)

點擊下圖逐格睇鍾漢良以及小豬的靚相：