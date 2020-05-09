李璨琛太太IG貼囡囡Lucy裸奔照　網民抨擊離譜：啱晒戀童變態收藏

好多星二代都有IG，憑住可愛樣貌天真舉動，人氣絕不亞於藝人﹗李璨琛囡囡Lucy李元元出世後就擁有個人IG，由媽媽梁志瑩（Pae）管理，不時上載Lucy生活照，已經有接近15萬追蹤。呢日Pae貼出Lucy冇着衫通屋走嘅相，雖然好可愛但就被網友抨擊無好好保護囡囡：「呢啲相啱晒戀童變態收藏！」

李璨琛囡囡LUCY李元元深得網友喜愛，有近15萬粉絲。（IG：@lucy_is_good）

Pae貼出幾張Lucy冇着衫喺屋企奔跑嘅相留言話：「自由奔放嘅靈魂 #野雞大暴走GO #緊抱夏日」，佢又回覆網友留言問Lucy在一個咩情況下跑出來：「你問得幾好，係沖涼前，成日吼阿媽幫佢除晒啲衫就光脫脫成隻火雞咁彈下彈下彈出嚟，露體狂咁叫極都唔死返入廁所！」

媽媽分享Lucy沖完涼唔肯着衫大暴走嘅相片。（IG：@lucy_is_good）

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有小朋友嘅網友好多表示有共鳴，紛紛分享自己小朋友都係一樣，但連登就有人開Post指責Pae，「我唔明點解佢可以影Lucy冇穿衫既相，做人老母係咪應該識得分串（寸）呢？為左賺錢連全身照都要影，你係咪咁等錢洗（使）呀﹗」其實Pae有將Lucy重要部位打格，但依舊引起網民公憤：「呢啲相啱哂（晒）戀（孌）童變態收藏」「影都算第時拎出黎睇都幾Q（Cute），Post出黎真係嚇死人，真係以為香港地冇變態？」「完全當個女兒係吸like既工具，無考慮個女既感受」「已經可以入去舉報發佈兒童色情照片」。

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