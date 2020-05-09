阿嬌離婚｜傳鍾欣潼不滿賴弘國搵唔夠　幫人做收陰手術只需$4000

阿嬌鍾欣潼昨日（8/5）被爆已於3月1日與台灣老公賴弘國離婚，據指阿嬌感情轉淡原因是不滿男方經濟條件，賴弘國自爆「結婚結到快破產」，婚禮使費全由他負責，為了買婚戒還碌爆卡。到底身為醫學美容診所老闆兼醫生的賴弘國，每月收入、療程收費又大概幾多？

賴弘國自爆「結婚結到快破產」。

賴弘國和好友夾份開醫學美容診所「越美學」，而他擔任醫學美容醫師，專負責五官精雕、抗老保養，玻尿酸打造俐落輪廓等療程。假如想打玻尿酸來改善鼻形、提升臉形輪廓，2個部位收價台幣$15,000，大約港幣$3,800。

而原本是婦產科醫生的賴弘國，轉戰醫美診所後的招牌療程是「G緊療程」，即所謂的「收陰」、「陰道美容」。「陰道美容」是一項非侵入性的手術療程，可以剌激陰道壁的膠原蛋白重組跟新生，改善因產後陰道鬆弛、更年期陰道萎縮、乾澀問題，更可以幫助輕度至中度尿失禁的人士。客人通常接受1-3次療程後就能改善問題。這個皇牌療程收費原來非常親民，單次平均價位是台幣$15,000，即不用港幣$4,000，如果療程次數為3次，大約港幣$10,000就可以。不過每位客人需要的療程次數不同，所以實際收費亦因人而異。

賴弘國和好友夾份開醫學美容診所「越美學」，而他擔任醫學美容醫師。（網上截圖）

在「越美學」專頁中，賴弘國被稱為明星名媛御用醫師，如果想指定他作為你的主診醫生，亦不需額外收費，進行療程前，要先預約諮詢醫師意見。據指賴弘國每月收入逾十萬港幣，經濟條件相當不錯，只不過對比起身家過億的阿嬌，課金畀網紅都用4萬元人民幣（約4.5萬港幣），相等於賴弘國要幫客人做15次「G緊療程」，二人的經濟狀況又真係相差得太遠。