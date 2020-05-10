【新冠肺炎】程瑤召集藝人拍洗手歌　林曉峰羅霖出動兒子齊齊撐

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響香港各行各業，使社會籠罩負面氣氛和情緒，「仁美清叙」主席程瑤有見及此，便找來一班藝人朋友及其家人，拍攝一條輕鬆搞笑的抗疫洗手歌片，藉此繼續發放歡笑正能量，她說︰「 很想做令大家開心嘅事，發放歡笑正能量。」這條洗手防疫片長約2分20秒，超過20多位藝人參與，其中包括森美、林盛斌、陳智燊、宋熙年、黎芷珊、區永權、楊洛婷、賈思樂、詹瑞文、劉曉彤及甄澤權等，而羅霖和林曉峰更分別聯同兒子一齊拍攝，程瑤亦與家人參與其中。是次影片更找來相識多年好友Sunny Wong排舞，程瑤感謝他們的支持︰「大家都是義不容辭地支持，林曉峰永遠也會比預期做得更多，林盛斌搞笑永無失手，森美最直接，他只回答OK跟住就交片，半點的疑問也沒有，好多謝大家對我的信任。」

程瑤感謝一班藝人朋友鼎力支持。

其中林盛斌十分落力邊跳舞邊抹廚房，他對自己的舞步非常滿意︰「自己也不禁讚自己跳得好好，其實我都有跳舞天份，而且唔會唔記得wash you hands。」森美和林曉峰則笑言被歌曲洗腦︰「一向好支持Donna（程瑤）的慈善工作 ，每次都被她熱誠感染，而且今次是提醒大家注意個人衛生，有意義又好玩。」與兒子一起拍攝的羅霖表示︰「因為提醒大家要勤洗手，當然捉埋兒子一齊拍洗佢腦。」