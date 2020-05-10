鄧穎芝千字文鬧爆「鹹豬手」教練借上堂非禮女學員：簡直禽獸不如

咩料呀？（鄧穎芝Facebook）

藝人鄧穎芝（Vangie）今日（10日）網上發火，以千字文狠批一名聲稱自己是MMA（綜合格鬥）的男教練。事緣該名教練以教格鬥技巧為名，非禮為實，借機向女學員「抽水」，而且動作相當大膽。鄧穎芝截圖留下了這名教練的罪證，更形容這位教練絕對不是真的教練，只是一名猥瑣佬。她說：「你教乜嘢武術呢請問？請廣傳，以免更多人受害！！！！！！！」然後又指，如果該名教練將相片刪除，她會再公開事先已準備好的截圖。

鄧穎芝今次真係好嬲。（IG：vangietang）

究竟佢呢啲係咩招數呢？

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鄧穎芝續說：「没有任何武術或運動，教授時需要咁多、咁貼近、咁誇張嘅身體接觸，是。没。有！ 特別係男教練（教）女學生，專業嘅教練識得尊重和避忌，而佢地亦會有相應嘅訓練去以盡量少嘅身體接觸嚟教你，如果要掂到你都會問一聲先，當有可能要掂到你啲比較敏感嘅部位，都會用其他嘢代替手，唔會直接摸你，更加唔會咁樣壓你埋牆，成個身貼住你。」

「你覺得唔舒服已經係界線，就算你當時好驚無鬧佢，都盡快走，同身邊嘅人講，唔好再返去。 唔好比人呃，無人會咁教你，如果你真係對你教練行為有疑問，我歡迎你問我，千祈唔好啞忍呢種對待。 至於呢個猥瑣佬（佢絕對唔係一個教練，不管係知識上定態度上），我希望佢快啲去死，利用別人嘅信任去逞自己嘅淫慾，簡直禽獸不如。如果你識呢個人，或曾身受其害，可以嘅話請你出嚟指證佢。」

《香港01》致電給了Vangie，她得知這個消息是在朋友社交網站看見的，看完後Vangie第一時間是感到慣怒，原因是她曾遇上過同類型的事年，她說：「我自己有經歷過類似事情，都係學MMA。個一刻我都係好驚，唔識處理呢件事，所以我睇到好嬲。」事後Vangie並沒有報警處理，因為那時她身在的地方是在泰國習訓，所以第二天再沒有到那個地方學MMA。

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